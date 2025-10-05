Icon Menü
Kissing: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Kissing

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Der Atemalkoholtest ergibt 1,98 Promille.
    Atemalkoholtest: Die Polizei stellte bei einem Autofahrer 1,98 Promille fest.
    Atemalkoholtest: Die Polizei stellte bei einem Autofahrer 1,98 Promille fest. Foto: Sina Schuldt/dpa

    Die Polizei hielt am Samstag gegen 23.15 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer an der Ottomühle für eine Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren musste sich der 30-jährige Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

