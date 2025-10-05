Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Polizei hielt am Samstag gegen 23.15 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer an der Ottomühle für eine Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren musste sich der 30-jährige Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)
Kissing
