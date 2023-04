Polizei zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Bei einer Polizeikontrolle erwischt die Polizei einen betrunkenen 20-jährigen Autofahrer in Kissing.

Mit rund 1,24 Promille saß ein 20-Jähriger am Steuer, den die Polizei am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in der Münchner Straße in Kissing kontrollierte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. (AZ)