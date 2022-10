Premiere bei Zirkus Renz in Kissing

Zwischen dem 5. und 16. Oktober gastiert der Zirkus Renz wieder in Kissing. Für Groß und Klein hat er ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Der Zirkus Renz zeigt in Kissing seine Show. Eigentlich hatten die Besitzerinnen und Besitzer des Zirkus 2021 eine Weihnachtsvorstellung geplant, da der Platz aber nicht zur Verfügung stand musste die Vorstellung verschoben werden. Zwischen dem 5. und dem 16. Oktober findet nun aber in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2 in Kissing an der Paartalhalle täglich um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr eine Vorführung statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine spannende Show aus Artistik, Clownerie und Tierdressur. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag sind Familientage. Tickets können vor Ort täglich zwischen zehn und zwölf Uhr gekauft werden und montags, dienstags und mittwochs um 15.30 Uhr am Zirkuszelt. (AZ)