Premiere ist ein großer Erfolg für das neue sinfonische Akademieorchester

Unter der Leitung von Bernhard Willer spielten die Musikerinnen und Musiker der Süddeutschen BläserPhilharmonie im Erlebachsaal ihr erstes Konzert.

Gut besucht war der Erlebachsaal in der Paartalhalle in Kissing, darunter Bürgermeister Reinhard Gürtner mit Gattin Gabriele und einige Sponsoren sowie Musikerkollegen. Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Klaus-Dieter Ruf begrüßte das Publikum zur Premiere. In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem nördlichen Landkreis Augsburg hat sich das Bezirksorchester im ASM-Bezirk 14 als Akademieorchester der Süddeutschen BläserPhilharmonie im Bezirk 15 neu aufgestellt.

54 Musikerinnen und Musiker spielen im Erlebachsaal

Schon der Opener, die Jubilee Overture von Philip Sparke war ein Reißer. Zunächst für Brassbands komponiert, erfolgte bereits 1984 die Uraufführung für sinfonisches Blasorchester. Gerade diese Fassung brilliert nicht nur durch festliche Blechbläserfanfaren und virtuose rhythmische Wendungen, sondern auch durch eine kontrastreiche Instrumentierung.

Mit der "First Suite in Es" ging es schwungvoll weiter. Die 54 Musikerinnen und Musiker des von verschiedenen Orchestern zusammengestellten Akademieorchesters hatten sichtlich Spaß am Spiel. Mal schwermütig, mal spielerisch leicht und mal erhaben, erklangen die drei Sätze dieses Werkes von Gustav Holst. Dirigent Bernhard Willer, der das Konzert einstudierte, leitete und moderierte, sagte: "Die 'First Suite in Es' gehört zum Standardrepertoire der konzertanten Blasmusik."

Filmmusik und Jazz in Kissing

Der heute 91-jährige John Williams gilt als der erfolgreichste amerikanische Komponist für Filmmusik: Mit einem Medley aus den Indiana Jones Filmen in einem Arrangement von H. V. D. Heide schickte das Akademieorchester das Auditorium in die Pause. Nach der Pause hoch in den Norden zu Edvard Grieg und seiner Komposition Halling. Norwegen ist nicht nur ein Land mit Naturwundern, sondern auch eine Blasmusikhochburg. Lars Erik Gudim hat Halling für Blasorchester arrangiert.

In tausendmal gehörten Titeln vermag sich der Jazz immer noch und immer wieder neu zu erfinden und in der Begegnung mit der klassischen Musik liegen noch viele spannende Möglichkeiten verborgen. Zu diesem Genre gehört die Suite 2 for Jazz Orchestra von Dimitri Schostakowitsch.

Temperamentvolle Tempowechsel und feurige lateinamerikanische Musik wurden von dem aus Puerto Rico stammenden Komponisten Hérnandes präsentiert. El Cumbanchero ist einer der größten, international bekannten Hits von Rafael Hérnandez. In dem berauschenden, anspruchsvollen Arrangement wird das Orchester zum Partylöwen. Langer Applaus forderte eine Zugabe, die bereitwillig gewährt wurde. Mit dem lyrischen Walzer aus der Suite von Schostakowitsch endete ein großartiges, von hervorragenden Musikern gespieltes Konzert.