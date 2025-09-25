Rauch im Rohr: Kissing prüft Kanalisation auf Schwachstellen

Komplett überlastet war die Kanalisation in Kissing, wie auch in vielen anderen Orten, bei dem verheerenden Hochwasser 2024. Die Kommune prüft deswegen abschnittsweise das Leitungssystem im Ort - und saniert Schwachstellen. Der Fokus richtet sich allerdings auch auf die Privatanschlüsse, für die die Grundstückseigentümer verantwortlich sind. Dafür sind die Mitarbeiter des Bauhofes jetzt mit einer Rauchmaschine Mängeln auf der Spur.
Kissing
