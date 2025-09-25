Icon Menü
Kissing prüft die Kanalisation: Rauchtests decken Schwachstellen auf

Kissing

Rauch im Rohr: Kissing prüft Kanalisation auf Schwachstellen

Die Gemeinde Kissing macht sich Schritt für Schritt an die Sanierung der in die Jahre gekommenen Kanalisation. Der Blick richtet sich aber auch auf die Grundstückseigentümer.
Von Gönül Frey
    • |
    • |
    • |
    Mit einem speziellen Gerät bläst der Kissinger Bauhof Rauch in die Kanalisation. So kann sie Fehlanschlüsse entdecken.
    Mit einem speziellen Gerät bläst der Kissinger Bauhof Rauch in die Kanalisation. So kann sie Fehlanschlüsse entdecken. Foto: Gemeinde Kissing

    Komplett überlastet war die Kanalisation in Kissing, wie auch in vielen anderen Orten, bei dem verheerenden Hochwasser 2024. Die Kommune prüft deswegen abschnittsweise das Leitungssystem im Ort - und saniert Schwachstellen. Der Fokus richtet sich allerdings auch auf die Privatanschlüsse, für die die Grundstückseigentümer verantwortlich sind. Dafür sind die Mitarbeiter des Bauhofes jetzt mit einer Rauchmaschine Mängeln auf der Spur.

