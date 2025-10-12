Kissing punktet mit seinen Seen und den vielen Einkaufsmöglichkeiten

Ulrike Karsten und Stefanie Heim begrüßten die 100 Gäste mit einem Glas Sekt und einer Tasche mit Aufmerksamkeiten aus der Gemeinde Kissing am Eingang der Paartalhalle. Außer einer Einkaufstasche, einem Kugelschreiber und Block war ein eigens für diesen besonderen Anlass entworfener Kalender mit Motiven aus Kissing darin. Unter dem Motto „Schön, dass Sie da sind!“ hieß Bürgermeister Reinhard Gürtner die neuen Bürger und Bürgerinnen herzlich willkommen und forderte sie auf, sich in der Gemeinde einzubringen. Viele Vereine und Organisationen in Kissing, Mitglieder des Gemeinderates und Angestellte der Gemeinde, standen für Gespräche bereit.

Auch Bürgermeister Reinhard Gürtner war einmal ein Neubürger in Kissing

Mit seinen jungen Gitarrenschülern und -schülerinnen eröffnete Reinhard Schelzig von der Musikschmiede Kissing die Veranstaltung. Die Musikschmiede ist Teil der Blaskapelle „Die Kissinger“ und bietet auch an vielen anderen Instrumenten Unterricht an. Bürgermeister Reinhard Gürtner erzählte, dass er bereits seit 23 Jahren in Kissing lebe und seit über sechs Jahren im Amt sei. Kissing zählt derzeit 12.135 Einwohner und verfügt über eine Fläche von 23,12 Hektar. Durch seine gute Lage an der Bahnlinie München-Augsburg sind die Fahrtwege zur Arbeitsstelle sehr kurz. Zwischen Alt- und Neu-Kissing liegen viele öffentliche Gebäude wie die Schulen und die Paartalhalle mit dem Erlebachsaal für kulturelle Veranstaltungen, informierte er. „Sogar die Kolpingkapelle Mering tritt hier sehr gerne auf und gibt in Kürze an zwei Tagen ihr Herbstkonzert. Schön, dass Sie jetzt auch zu uns gehören!“, fügte er hinzu. Inzwischen habe jedes Kind in Kindergarten und Schule einen Betreuungsplatz, wofür sein Amtsvorgänger gut vorgearbeitet habe, so Gürtner. Der Bürgermeister riet dazu, sich den Veranstaltungskalender auf der Homepage anzusehen und sich für kurzfristige Informationen bei Katastrophen, aber auch für Informationen zu den Vereinen die Kissing App herunterzuladen. Besonders empfahl er das Brunnenfest am 27. und 28. Juni, um andere Kissinger zu treffen und mit ihnen schöne Stunden zu verbringen.

Mitglieder der in Kissing vertretenen Parteien, des Bayerischen Roten Kreuzes, der DLRG, des TC Kissing, des Schützenvereins Gunzenlee, der Feuerwehr, der Bücherei Kissing, des KSC-Chores, des Männergesangsvereins Liederkranz Kissing, der AWO Kissing und des Reitvereins Reitpark Mergenthau informierten über ihre Aktivitäten. Vor allem der KSC Chor, der vor etwa 50 Jahren von gesangsfreudigen Fußballern gegründet wurde, sucht dringend Nachwuchs. Sie proben donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Paartalhalle Kissing, singen Lieder in allen Sprachen und freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen.

Mischa und Indra Hellstern zogen im Dezember 2024 nach einem Jahr Suche nach Kissing. Sie lieben die vielen Einkaufsmöglichkeiten und die gute Anbindung des Ortes. Foto: Heike Scherer

Darum kommen die Bürgerinnen und Bürger nach Kissing

Indra und Mischa Hellstern zogen am 1. Dezember 2024 von Augsburg-Hochzoll nach Kissing, weil sie eine Wohnungskündigung erhalten hatten. „Wir haben mit zwei Kindern und einem Hund ein Jahr lang gesucht und eine Wohnung mit Garten gefunden. Die Anbindung an die Autobahn ist super und hier sind kompakt alle Einkaufsmöglichkeiten vorhanden“, verriet Mischa Hellstern. Seine Frau fügte hinzu, dass die Tochter jetzt viel schneller bei ihrem Ausbildungsplatz in Mering sei und sie bereits das Brunnenfest mit ihren Augsburger Freunden genossen hatte.

Helena Hübler (links) und Kristina Mayrhofer (rechts) zogen im Sommer nach Kissing. Für die zweitgenannte war es nach zehn Jahren eine Rückkehr an den früheren Wohnort. Foto: Heike Scherer

Kristina Mayrhofer lebte bereits von 2012 bis 2015 in Kissing und kehrte im August aus München zurück. „Viele Verwandte wohnen bereits in Kissing und meine Tochter besucht jetzt hier die 1. Klasse“, sagte sie. Helena Hübler zog im Juli von Affing nach Kissing und findet die Seen hier sehr schön. „Ich genieße es, am Weitmannsee Rad zu fahren oder zu joggen. Beeindruckend war für mich, dass beim Brunnenfest die Kissinger zur Musik des DJ Egger mitgetanzt haben“, gab sie Auskunft. Aus Althegnenberg verschlug es Wolfgang Günthel nach Kissing. Er wohnt jetzt im Betreuten Wohnen und fühlt sich in Kissing sehr wohl. An drei Plakatwänden konnten sich die Neubürger über die noch in Planung oder im Bau befindlichen Projekte informieren. Das sind der Rad- und Gehweg nach Hörmannsberg, das Bürgerbüro und die Grundschule Kissing.