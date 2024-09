Radfahrer stürzt und zieht sich erhebliche Kopfverletzung zu

Am Dienstag hat sich ein Radfahrer in Kissing schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der 43-Jährige gegen 21.30 Uhr auf der Münchner Straße in Richtung Süden. Etwa auf Höhe der Bahnhofstraße geriet er gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei zog er sich eine erhebliche Kopfverletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Radfahrer wurde nach Angaben der Polizei Alkoholgeruch festgestellt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kopfverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis