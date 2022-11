Radler bei Zusammenstoß mit Fußgängerin verletzt

15-Jähriger muss nach Unfall in Kissing ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 20.15 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Pestalozzistraße in Kissing. Dabei übersah der Jugendliche eine neunjährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen Die Fußgängerin blieb dabei unverletzt. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz im Gesicht, an der linken Hand und am Ellenbogen. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Friedberg gebracht. (AZ)