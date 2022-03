Radweg, Bistro, Skaterpark: Über diese Projekte diskutiert Kissing

Plus 2022 will Kissing unter anderem einen neuen Radweg bauen und das Bistro der Paartalhalle wiederbeleben. Einige Vorschläge finden keinen Anklang - Lastenräder etwa.

Viele Projekte, große Investitionen, weniger Geld: Der Hauptausschuss in Kissing diskutierte erneut über den Haushalt der Gemeinde. Kämmerin Michaela Fischer hatte die Gemeinderatsmitglieder bereits auf die angespannte finanzielle Situation vorbereitet. Schuld daran sind vorrangig die massive Kreisumlage von zehn Millionen Euro, die einbrechende Gewerbesteuer im Jahr 2021 und die fehlenden Schlüsselzuweisungen. Dennoch will die Gemeinde im kommenden Jahr umfassende Vorhaben umsetzen.