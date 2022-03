Reifenstecher am Kissinger Bahnhof

Unbekannte richten in Kissing erheblichen Schaden an. Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Freitagmitternacht wurden am Bahnhofsplatz in Kissing an drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen, an einem das Stoffdach aufgeschlitzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3600 Euro. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)