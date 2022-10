Reifenstecher treibt in Kissing sein Unwesen

Jemand hat in Kissing am Wochenende einen Reifen eines geparkten Autos aufgestochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Reifenstecher, der in Kissing ein Auto beschädigt hat. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag hatte eine Frau ihren schwarzen Dacia ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kirchstraße geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Hinterreifen beschädigt war; es waren Einstichstellen erkennbar. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)