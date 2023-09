Kissing

Reihenhäuser, Lärmschutz, Carport - Kissing behandelt viele Bauvorhaben

Plus Acht Reihenhäuser sowie zwei Zweifamilienhäuser in der Wiesenstraße und eine höhere Schallschutzmauer an der B2 – das sind zwei der zahlreichen Projekte, die in Kissing bald realisiert werden.

Von Edigna Menhard

Kissing wächst ständig. Relativ viele Baugesuche hatte der kürzliche Kissinger Bau- und Werkausschuss auf dem Tisch. Die meisten bewilligte das Gremium. Wo bald die Bagger anrollen.

Wohnbau an der Wiesenstraße 28 Zwei Zweifamilienhäusern , acht Reihenhäuser und eine Tiefgarage werden mit Bewilligung des Gremiums demnächst in der Wiesenstraße 28 gebaut. Die beiden Gebäudekomplexe sind jeweils mit zwei Vollgeschossen, einer Gebäudehöhe von 9,46 Metern und mit den Maßen 12 auf 29 Meter geplant. Auf dem Grundstück werden zudem 25 Stellplätze errichtet. Zwischen den beiden Gebäuden entsteht ein Kinderspielplatz.

Der Glaserei Ludwig wurde eine drei Meter hohe Lärmschutzwand an der bewilligt. Diese soll im Norden entlang des Fuß- und Radweges an der Bundesstraße zur Industriestraße langsam auf zwei Meter abgestuft werden. Weil der Bebauungsplan jedoch eine maximale Einfriedungshöhe von 1,80 Meter vorschreibt, musste dieses Vorhaben vom Ausschuss genehmigt werden. Hier kam es allerdings zu kleinen Diskussionen im Bau- und : Die SPD-Fraktion störte sich daran, dass die Wand aus Betonfertigteilen errichtet wird und der Schall auf die andere Seite reflektiert werden könne. Doppelhäuser an der Lerchstraße 4 Eine dem Bau- und Werkausschuss vorgestellte Planung sieht in der Lerchstraße 4 zwei Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen, einem Dachgeschoss, einer Gebäudehöhe von 9,43 Metern und einem Satteldach vor. Zwischen den beiden Gebäuden überlappen sich jedoch die Abstandsflächen im Bereich der Garagen, wofür eine Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Vorschriften beantragt wurde. Das Gremium lehnte das Bauvorhaben ab.

Bauausschuss lehnt Carport fürs Wohnmobil ab

Carport an der Marie-Juchacz-Straße 2 An der Marie-Jachacz-Straße 2 wollten die Hausbesitzer einen Carport für ihren Wohnwagen bauen. Allerdings sieht der Bebauungsplan vor, dass eine Garage einen Stauraum von fünf Metern zur Grundstücksgrenze haben muss. Die Unterbringung des Wohnwagens war direkt an der nordwestlichen Grundstücksgrenze vorgesehen und somit ohne Stauraum. Das sah der Bau- und Werkausschuss kritisch. Zum einen würde durch das Bauvorhaben die Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche nicht ausreichend gewährleistet sein. Zum anderen passe es nicht zur kleinteiligen Bebauung dort, wenn dort Wohnwagen-Carports gebaut werden. Dem Bauvorhaben wurde damit keine Genehmigung erteilt.

