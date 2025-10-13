Reinhard Gürtner tritt für die Kissinger CSU als Bürgermeisterkandidat wieder an

„Kissing kann Krise“, sagte Reinhard Gürtner bei der Nominierungsversammlung des Ortsverbandes der CSU Kissing. Der amtierende Kissinger Bürgermeister wird im März 2026 wieder zur Wahl antreten. Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko lobte Gürtners Arbeit in allen Bereichen. Er bezeichnete ihn als Kümmerer, Macher und Teamplayer. Kissing habe er enorm weiterentwickelt und zu einem attraktiven Wohnort gemacht. Den Wahlvorschlag wird Johannes Zitzenzier bei der Gemeinde einreichen.

Seit 2003 lebt Gürtner mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Kissing. 2004 wurde er Mitglied des CSU-Ortsverbandes, drei Jahre später übernahm er den Vorsitz. 2008 wählten ihn die Bürger und Bürgerinnen in den Gemeinderat. Auch dem Kreisrat gehört er seit zwölf Jahren an. Die letzten sechs Jahre als Bürgermeister waren für Gürtner nicht immer einfach, er musste viele Herausforderungen meistern. „So fordernd diese Zeit auch war, ich bin immer noch gerne Bürgermeister in Kissing. Das Amt hat mich an Erfahrung reicher werden lassen.“ Diese möchte er in den kommenden sechs Jahren einbringen und Kissing weiter fortentwickeln. Corona verlangte ein Impfzentrum für den südlichen Landkreis in der Paartalhalle, ein Testzentrum in der Mehrzweckhalle. Mit dem Überfall auf die Ukraine kamen neue Herausforderungen und es folgte eine Energiekrise. Da zu wenige Kindergartenplätze vorhanden waren, kümmerte sich Gürtner um den Bau eines neuen Kindergartens. Innerhalb von eineinhalb Jahren konnte die Spielarche ihren Betrieb aufnehmen. Auch ein Waldkindergarten wurde geschaffen. Jetzt haben alle Kinder einen Betreuungsplatz. 2023 ging das Hagelunwetter über Kissing nieder, mit großer Zerstörung und der Evakuierung des Hauses Gabriel. Nur ein Jahr später forderte das Hochwasser großen Einsatz vonseiten der Kommune und Retter.

Im Hinblick auf die Infrastruktur wurden unter anderem Spielplätze saniert, alle Schulkinder haben einen Platz in der Ganztagsbetreuung oder im Hort. Für die Senioren gibt es das Quartiersmanagement. Bei der Wasserversorgung wurde die Betriebsträgerschaft an die Stadtwerke Augsburg übergeben. PV-Anlagen am Bauhof, öffentliche Ladesäulen, Übernahme von Teilen der Bürgersolaranlage und der Apotheke für ein Bürgerbüro und die Umrüstung auf LED bei der Straßenbeleuchtung, im Rathaus und die Sanierung der Peterskirche sowie INSEK waren wichtige Projekte. Die Feuerwehr bekam einen Kommandowagen, eine Drehleiter. Die IT im Rathaus wurde für einen hohen Sicherheitsstandard neu aufgestellt. „Wir haben außerdem 2385 neue Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt und zahlreiche Blühwiesen angelegt.“ Am Friedhof wurden die Aussegnungshalle saniert und neue Urnenwände errichtet.

Was hat Gürtner für die nächsten Jahre geplant? Der Grundschulneubau soll mit einem soliden Finanzierungskonzept erfolgen, der Paarausbau mit Paarpark und sozialer Wohnungsbau, die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes, Straßensanierungen, die Ausweisung eines Baugebietes, ein Inklusionsspielplatz und die gemeinsame Wertstoffsammelstelle mit Mering sind einige Punkte. „Bei der Fülle an Aufgaben kann ich noch nicht in Pension gehen. Diese Projekte würde ich gerne mit dem neuen Gemeinderat angehen, Kissing ist mir eine Herzensangelegenheit“, verkündete Gürtner. Kissing habe trotz vieler Investitionen Rücklagen von etwa 15 Millionen Euro. Durch das neue Gewerbegebiet sollen weitere Einnahmen generiert werden. Gürtner dankte dem qualifizierten Personal der Gemeindeverwaltung, des Bauhofs, den Hausmeistern, den Teams von Bücherei und Ganztagsbetreuung für ihr Engagement.

Mit absoluter Mehrheit wurde Reinhard Gürtner einstimmig als Bürgermeisterkandidat gewählt.