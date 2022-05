Ausflug an die Ostsee: 14-Jährige fahren heimlich mit Mutters Auto

Zwei Teenager aus Kissing schnappen sich ein Auto und machen sich auf den Weg in Richtung Ostsee. Der Ausreißversuch hat einen besonderen Grund.

Mit dem Auto der Mutter wollten eine 14-Jährige und ihr gleichaltriger Freund am Mittwoch von Kissing an die Ostsee fahren. Der Plan war, den Vater des Mädchens zu besuchen. Ohne Führerschein und ohne Wissen der Mutter machten sich die beiden auf den Weg. Über den Nachrichtendienst WhatsApp verschickte der 14-Jährige Bilder von sich an Freunde, wie er hinter dem Steuer des Pkw saß. Erst so wurde man auf den unerlaubten Ausflug der Teenager aufmerksam.

Ausreißversuch Richtung Ostsee endet in Ried

Die Polizei leitete daraufhin sofort Fahndungsmaßnahmen in die Wege. Letztlich teilt die 14-Jährige ihrer Mutter den Standort des Duos mit, woraufhin die beiden Ausreißer in Ried angetroffen werden konnten. Nun müssen sie sich wegen diverser Straftaten verantworten, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges. (AZ)