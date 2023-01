Kissing

Sabrina Neumann ist Kissings neue Organistin

Sabrina Neumann ist die neue Organistin in Kissing. Seit drei Jahren ist sie im Einsatz, oft auch in der schönen Burgstallkapelle.

Plus Die Musikerin absolvierte ein dreijähriges Orgelförderprogramm und füllt die Kirchen in ihrem Heimatort mit Klang.

Seit ihrer Geburt lebt die 36-jährige Sabrina Neumann in Kissing. Jetzt darf sie in ihrer Heimatgemeinde sowohl in St. Bernhard als auch in St. Stefan die Orgel bei fast allen Anlässen spielen. Das hätte sie als Kind nie gedacht.

