Sachbeschädigung: Unbekannter wirft mit Stein auf Scheibe

Die Polizei wird in Kissing wegen eines Einbruchs gerufen. Der Täter oder die Täterin hat versucht, mit einem Stein eine Fensterscheibe einzuwerfen.

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstagabend in Kissing. Gegen 20 Uhr ging bei der Polizei ein Alarm bezüglich eines Einbruchs in der Bahnhofstraße ein. Vor Ort konnten die Beamtinnen und Beamten feststellen, dass auf der Rückseite des Gebäudes ein Stein gegen eine Scheibe geworfen wurde.

Es wurde dabei nur die äußere Scheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)