Sanierte Aussegnungshalle in Kissing: Ein würdiger Rahmen für die Bestattung

Plus Die Aussegnungshalle am Kissinger Friedhof wurde umfassend saniert. Warum die Arbeiten teurer wurden und länger dauerten als geplant.

Die Renovierungsarbeiten in der Aussegnungshalle am Kissinger Friedhof sind nach einem Jahr fast beendet. Jetzt bietet das Gebäude wieder einen würdigen Rahmen für Beerdigungen. Davon konnten sich die Gemeinderäte und -rätinnen und die Mitarbeiter der Verwaltung bei einem Rundgang mit der Architektin Stephanie Brandmeier überzeugen. Auch die neuen Urnenwände sind schon fast fertiggestellt.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten für das benötigte Material und durch den Ukrainekrieg haben sich die Arbeiten länger hingezogen und die Kosten betragen 570.000 Euro. Vorgesehen war die Wiedereröffnung für August 2022 und die Kalkulation lag im April 2022 bei 500.000 Euro.