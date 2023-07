Sautrogregatta, Hiphop, Töpfern: über 40 Angebote beim Ferienprogramm

Die Anmeldung fürs Ferienprogramm in Kissing beginnt jetzt. Erstmals kümmert sich darum das Team vom Jugendtreff Saphir. Und das hat sich etwas einfallen lassen.

Sechs Wochen Sommerferien - bei den meisten Schülerinnen und Schülern ist die Vorfreude groß. Damit in der freien Zeit keine Langeweile aufkommt, bietet Kissing seit Jahren wie viele Gemeinden ein Ferienprogramm. Auch heuer stehen wieder über 40 Angebote zur Auswahl. Organisiert wird das zum ersten Mal vom Jugendtreff Saphir unter Regie von Claudia Riedel und Florian Schweda. Sie freuen sich, dass schon kurz nach Veröffentlichung des Programms die ersten Anmeldungen eingegangen sind.

Das gesamte Programm ist im Internet aufgelistet unter www.unser-ferienprogramm-de/kissing. Auf diesem Portal findet wie bereits in den Vorjahren auch die Anmeldung statt. "Wer da irgendwelche Probleme oder Nachfragen hat, darf sich aber gerne an uns wenden" betont Florian Schweda. Der Jugendtreff ist neu auch als Veranstalter mit zwei Angeboten vertreten. "Dabei haben wir uns bewusst etwas ab elf und zwölf Jahren überlegt, denn für Jüngere gibt es schon unglaublich viel - und wir wollten, dass für unsere Jugendlichen auch was dabei ist", erzählt Claudia Riedel. Es handelt sich um einen Workshop zur Brandmalerei am Mittwoch, 2. August. Jugendliche ab zwölf Jahren können dabei mit dem Brandkolben Brotzeitbretter und Ähnliches verzieren. Am Donnerstag, 10. August, unternimmt das Jugendtreff-Team einen Ausflug ins Maislabyrinth Radersdorf mit Kindern ab elf Jahren.

Viele sportliche Angebote im Ferienprogramm Kissing

Ansonsten hat sich eine Vielzahl von Mitwirkenden bei dem Programm eingebracht von der Volkshochschule, über das Tanzstudio Effect bis zum Tennisverein. Es gibt wieder viele Kreativveranstaltungen wie Töpfern, Aquarell oder Schnitzen aus Ästen. Sportlich gefordert werden die Kinder bei verschiedenen Tanzkursen wie HipHop, Breakdance und Ballett, beim Schnuppertag im Tennisverein oder dem Fechten mit Pompfen. Zwei thailändische Kochkurse sollen junge Köchinnen und Köche ansprechen.

Und natürlich ist bei sommerlicher Hitze alles besonders reizvoll, was ans Wasser führt. Claudia Riedel freut sich deswegen besonders, dass die beliebte Sautrogregatta auf der Paar wieder stattfindet. Traditionell lädt seit vielen Jahren der Förderverein bayerischer Hiasl zum feuchtfröhlichen Rennen in den Holzkisten, heuer am Freitag, 18. August, für Kinder von acht bis 14 Jahren. "Die Vhs hat auch einen ganz coolen Kurs an der Staustufe, da geht es aufs Standup Board", berichtet Florian Schweda. Und auch der Wasserskikurs am Friedberger Baggersee für Kinder ab elf Jahren am 17. August ist eine Attraktion.

Für Kissings Jugendliche hat in den Ferien auch der Jugendtreff überwiegend geöffnet, nur von 21. August bis 4. September macht das Saphir Urlaub.