Schaden durch Hochwasser: Räume der Mittelschule wieder benutzbar

Vier Monate nach dem Hochwasser wurden die Fachräume der Mittelschule Kissing wieder eröffnet. Bürgermeister Reinhard Gürtner verschaffte sich vor Ort gemeinsam mit der Schulleiterin Julia Trinkwalder-Fend und einer anwesenden 7. Klasse einen Eindruck der sanierten Räume.

Mittelschulräume in Kissing können wieder genutzt werden

Das Hochwasser hatte weite Teile der Kellerräume, darunter Fachräume wie die Werk- und Computerräume, stark in Mitleidenschaft gezogen. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten wurden rasch durchgeführt. In enger Zusammenarbeit mit Schadstoffexperten, Bausachverständigen und spezialisierten Fachfirmen wurden alle betroffenen Bereiche gründlich gereinigt, desinfiziert und kontaminiertes Material fachgerecht entsorgt. Nach der erfolgreichen Freimessung durch Sachverständige konnte bestätigt werden, dass keine Gefahr durch Schimmelbefall mehr besteht.

„Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals hatte für uns höchste Priorität. Gleichzeitig war es unser Ziel, die durch die Schäden entstandene Raumnot schnellstmöglich zu beheben“, erklärte Bürgermeister Gürtner. Die wiederhergestellten Werkräume bieten nun wieder ideale Bedingungen für den Unterricht und tragen dazu bei, die Raumsituation bis zur Fertigstellung des neuen Interimsbaus mit weiteren sechs Räumen auf dem Parkplatz der Mittelschule zu entspannen. Denn auch der Keller der Grundschule mit Fachräumen wurde beschädigt, hier dauern die Sanierungsarbeiten bis zum September 2025.

Schulleiterin, Julia Trinkwalder-Fend, zeigte sich zufrieden: „Wir sind froh, dass die Fachräume so zügig wiederhergestellt werden konnten und der Ablauf so reibungslos war. Es ist beruhigend zu sehen, dass der Schulalltag nun wieder in einem sicheren und ordnungsgemäßen Umfeld stattfinden kann.“ (AZ)