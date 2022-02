Scheiben zerschlagen: Unbekannte randalieren in Kissing

Unbekannte Personen demolieren in Kissing bei einem Pizzadienst mehrere Scheiben und verursachen einen höheren Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gleich auf mehrere Ziele hatten es unbekannte Personen in Kissing abgesehen. In der Nacht von Dienstag, 1. Februar, auf Mittwoch, 2. Februar, beschädigten der oder die Täter die Eingangstür eines Pizzadienstes in der Kornstraße und zertrümmerten ein Fenster.

Randalierer schlagen in Kissing Autoscheiben ein

Außerdem schlugen sie vier Scheiben eines Autos ein, das auf dem Grundstück stand. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von circa 2500 Euro, der bei zwei Vorfällen entstand und bittet unter der Nummer 0821/323-1710 um Mithilfe bei der Aufklärung. (AZ)