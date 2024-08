Schimmel nach Hochwasser: Keller der Grundschule nicht mehr nutzbar

Wasser, das Treppen herunterströmt, zentimeterhoch in Fluren steht, Wände aufquellen lässt – die Fotos holten das Ausmaß des Hochwassers im Juni zurück. Bill Graßl, ein Mitarbeiter der Kissinger Verwaltung, informierte den Gemeinderat über die massiven Schäden im Keller der Kissinger Grundschule. Trotz sofortiger Maßnahmen hielt sich Feuchtigkeit im Gebäude und massiver Schimmel breitete sich aus. In einigen Räumen wurde Unterricht abgehalten, etwa Sport oder Werken. Auch die Mittelschule verwendete einige der Zimmer. Den Rätinnen und Räten lag vor allem eine Frage am Herzen: Wann können Schülerinnen und Schüler die Räume wieder nutzen?

