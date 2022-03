Kissing

vor 19 Min.

Schlangenmädchen mit Träumen: So lebt es sich im Zirkus Mulan

Die achtjährige Samira tritt als Schlangemädchen im Zirkus Mulan in Kissing auf.

Plus Die achtjährige Samira tritt momentan mit dem Zirkus Mulan in Kissing auf, bald möchte sie eine Artistenschule besuchen. So erlebt das Mädchen das Nomadenleben.

Von Heike Scherer

Ein Jahr und neun Monate stand die Zirkuswelt für die Ingolstädter Zirkusfamilie Mulan ganz still. Sie mussten um ihren Fortbestand bangen, denn staatliche Unterstützung gab es in der langen Zeit der Pandemie mit den zwei langen Lockdowns und Beschränkungen nicht. Nur durch großzügige Spenden der Bevölkerung für Futter und Essen konnte der Zirkus überleben.

