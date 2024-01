Kissing

vor 35 Min.

Schließung nach Wallraff-Reportage: Träger der Kita Alte Schule wehrt sich

Plus Nachdem die Kita Alte Schule in Kissing wegen Personalmangel geschlossen hat, kündigt Kissing dem Träger. Ist das rechtmäßig? Die Meinungen gehen auseinander.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Die Entscheidung in der Krisensitzung war einstimmig. Nach allem, was im Kindergarten Alte Schule vorgefallen war, wollten die Kissinger Gemeinderätinnen und -räte eine schnelle Veränderung: dem alten Träger kündigen, einen neuen finden und die Kita rasch wieder öffnen. In den vergangenen Jahren hat der Ruf der Einrichtung stark gelitten, zuletzt durch die Investigativ-Reportage "Undercover in Kitas" des Journalistenteams um Günter Wallraff. Zum 1. Januar schloss die einzige Gruppe des Kindergartens, in der 18 Kinder betreut wurden. Untragbar für die Eltern, wie Bürgermeister Reinhard Gürtner sagt. Nun äußerte sich der Träger, die St.-Simpert-Stiftung. Die Kündigung werde man nicht ohne Weiteres hinnehmen.

Kita Alte Schule in Kissing hat einen schlechten Ruf

Mehrmals hatte das Landratsamt die Kita auf Elternbeschwerden hin untersucht. Das Team klagte über andauernden Personalmangel und musste des Öfteren auf mobile Reserven des Trägers zurückgreifen. Im September wurde die Alte Schule dann in einer deutschlandweiten Fernsehsendung gezeigt, zwar anonym, doch schnell wurde im Ort bekannt, um welche Kita es sich handelte. Auf den Aufnahmen sah man eine Erzieherin, die ein Integrationskind scharf zurechtwies und derb über Eltern herzog. Die Fachkraft blieb nach Informationen der Einrichtungsleiterin Christina Schnegans nur vier Monate, dennoch richtete sich die Kritik auch gegen das verbliebene Personal. Das kündigte - und die St.-Simpert-Stiftung sah sich gezwungen, die Gruppe zum 1. Januar zu schließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen