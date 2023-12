Kissing

vor 20 Min.

Schließung nach Wallraff-Reportage: Was wird aus Kindern und Kita?

Plus Nach der Kitaschließung in Kissing wird in einer Krisensitzung über die Zukunft der Einrichtung entschieden. Kommt es zu rechtlichen Schritten gegen den Träger?

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Ein harscher Umgangston, Lästern über die Eltern: das "Team Wallraff" nahm mit verdeckter Kamera unschöne Szenen in der Kissinger Kita Alte Schule auf. Doch das eigentliche Drama spielt sich nach der Ausstrahlung ab. Da alle Erzieherinnen der Einrichtung gekündigt haben, macht der Träger, die St.-Simpert-Stiftung, den Kindergarten ab Januar auf unbestimmte Zeit zu. Die Eltern haben bereits die Kündigung ihrer Betreuungsplätze erhalten. Was hat das – auch rechtlich – für Folgen? Wie kommen die 18 Kinder so kurzfristig unter? Und wie geht es mit der Kita in dem gemeindeeigenen Gebäude weiter?

Sechs der 18 Kinder hätten in der kurzen Zeit in einer anderen Kita untergebracht werden können, erklärt Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner auf Nachfrage. Für ein Kind hat die Nachbargemeinde Mering einen Platz gefunden, vier Kindergartenkinder und ein Krippenkind kamen in Kissing unter. "Es ist toll, dass die anderen Träger hier so mithelfen", sagt Gürtner. Die Gemeinde, die selbst von der Schließung überrascht wurde, arbeite daran, so schnell wie möglich alle Kinder zu versorgen. "Aber Wunder können wir in der kurzen Zeit auch nicht bewirken", so der Bürgermeister.

