Schneller zu Einsätzen: Kissing diskutiert über Kommandowagen für die Feuerwehr

Plus Friedberg und Mering haben ihn. Und auch Kissing überlegt, einen Kommandowagen für die Feuerwehr zu beschaffen. Doch erst müssen wichtige Fragen geklärt werden.

Im Notfall zählen Sekunden. Es kann über Leben und Tod entscheiden, wie lange Hilfskräfte zu ihrem Einsatzort brauchen. Einen wichtigen Zeitvorteil verspricht sich die Kissinger Feuerwehr von einer neuen Anschaffung: einem Kommandowagen. Stellvertretender Kommandant Maximilian Mayrhofer berichtete dem Hauptausschuss, wie das Fahrzeug eingesetzt wird und welche Chancen es für die Gemeinde sowie Einwohnerinnen und Einwohner bietet.