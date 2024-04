Schon wieder ein Wasserrohrbruch in Kissing - zwei Straßen gesperrt

Badangerstraße und Schlossstraße werden am Mittwochabend wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. In Kissing gibt es immer wieder Probleme mit der Wasserversorgung.

Badangerstraße sowie Schlossstraße in Kissing sind nach einem Wasserrohrbruch voll gesperrt. Das hat die Gemeinde Kissing am Mittwochabend gegen 20 Uhr über die Kissing App vermeldet. Weitere Informationen sind auf Nachfrage unserer Redaktion aktuell noch nicht verfügbar.

Es ist jedoch nicht der erste Vorfall dieser Art in Kissing. Erst Anfang März war es an einem Samstag im gesamten Gemeindegebiet zu massiven Beeinträchtigungen gekommen. Zahlreiche Haushalte waren über Stunden ohne fließendes Wasser. Damals waren zwei Probleme zusammen gekommen. Zum einen gab es eine technische Störung im Wasserwerk Kissing. Außerdem hatte sich ein Wasserrohrbruch in der Nähe des Marxenwirts ereignet.

