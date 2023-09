Schreibwaren Kandler startet Spendenaktion für Rettungskräfte und Altortjugend

Das Unwetter hat Inhaber Rudolf Kandler erst geschockt, dann staunte er über den Zusammenhalt. Jetzt will er Feuerwehr, BRK und Altortjugend etwas Gutes tun.

Als das Unwetter mit Hagel und Sturmböen in Kissing herunter kam, war Rudolf Kandler gerade mit dem Auto unterwegs. In dem Moment dachte er, es ist alles aus. Doch als er den ersten Schock verdaut hatte, war er auch beeindruckt. "In dieser Katastrophe hat man gesehen, wie wichtig das Zusammenspiel ist von Feuerwehr und Rotem Kreuz. Das hat super geklappt". Deswegen möchte der Inhaber des Schreibwarenladens in der Kirchstraße den Ehrenamtlichen etwas Gutes tun. Bis Ende Oktober geht der Inhalt seines Trinkgeld-Sparschweins als Spende an sie. Und auch für den Verein Altortjugend, dessen Jubiläum nach einem Jahr aufwendiger Vorbereitungen zunichte gemacht wurde, hat er sich etwas einfallen lassen.

Kandler ist überzeugt. Dass der Einsatz im Sturm so gut funktioniert hat, liegt vor allem an einem: "Das ist eine ganz eingeschworene Truppe", sagt er. Das gespendete Trinkgeld ist deswegen zweckgebunden und soll ausdrücklich der Kameradschaft dienen.

Trinkgeld bei Schreibwaren Kandler geht als Spende an die Rettungskräfte in Kissing

Es geht zu gleichen Teilen an die Feuerwehr und an das BRK in Kissing. "Vielleicht können sie ein kleines Fest machen oder sich zusammensetzen und was essen und trinken", meint er. Bei seinen Kundinnen und Kunden kommt das gut an. "Sonst hab ich mir aus der Trinkgeldkasse vielleicht mein Bier beim FCA finanziert, aber jetzt sind innerhalb einer Woche schon 500 Euro zusammen gekommen", freut sich Kandler. Manche Leute kommen sogar, nur um zu spenden, auch wenn sie gerade gar nichts einkaufen wollen.

Sehr berührt hat ihn auch das Unglück der Altortjugend. Wie berichtet, war der Verein beim Aufbau seines Festzelts überrascht worden. Dabei wurden zehn Mitwirkende verletzt und das Zelt komplett zerstört. Die Organisatoren sagten deshalb die Jubiläumsfeierlichkeiten ab, in die ein Jahr Vorbereitung und viel Geld gesteckt worden waren. Hier hat sich der Schreibwarenhändler, der in seinem Laden auch eine Lottoannahmestelle hat, etwas Besonderes ausgedacht.

Er gibt dem Schicksal die Möglichkeit, das Pech durch Losglück wieder auszugleichen. Und zwar können Leute, die den Verein Altortjugend unterstützen wollen, Lose von Lotto kaufen. Die gibt es für einen, zwei oder fünf Euro und es winken Höchstgewinne von bis zu 500.000 Euro. Die Lose gehen dann ungeöffnet an den Kissinger Verein, der die Gewinne im Schreibwarenladen einlösen kann. Wer mit der Los-Idee nichts anfangen kann, darf aber auch eine Bargeldspende für die Altortjugend abgeben. Auch diese Aktion soll bis Ende Oktober laufen.