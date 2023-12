Kissing

18:00 Uhr

"Schuss ging nach hinten los": Eltern empört über Wallraff-Reportage in Kita

Plus Der Kindergarten Alte Schule in Kissing schließt wegen Personalmangel. Eltern sprechen nach der Undercover-Sendung von einer grundlosen Hetzjagd auf die Erzieherinnen.

Von Anna Katharina Schmid

Sie wohnt ganz in der Nähe des kleinen Kindergartens und kann im Sommer die Kinder im Garten spielen sehen, erzählt eine Mutter aus Kissing. "Ich habe nie etwas Problematisches beobachtet, alle Kleinen gehen gerne hin." Viele weitere Eltern teilten ihre Ansicht. Noch ist die Alte Schule geöffnet, bis Weihnachten. Dann schließt sie. Die Erzieherinnen hatten gekündigt. Wie der Träger mitteilte, unter anderem wegen einer Wallraff-Sendung über Missstände in Kitas, in der die Kissinger Einrichtung aufgetaucht war. Der Elternbeirat der Alten Schule betont hingegen, dass allein private Gründe eine Rolle bei den Kündigungen gespielt hätten und das jetzige Personal nicht in der Sendung gezeigt worden sei. Eine Mutter ist schockiert von dem Hass und der Hetze, die durch die RTL-Reportage entbrannten.

"Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Sie wollten zeigen, dass Personal fehlt - und haben alles auf die Erzieher abgewälzt", sagt die Mutter. Auch am Träger der Einrichtung, der St.-Simpert-Stiftung, gibt es harsche Kritik.

