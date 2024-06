Schwer verletzt ins Krankenhaus: Frau übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

In Kissing wird ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Eine Autofahrerin übersieht den Mann beim Abbiegen. Der Schaden ist hoch.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Kissing. Nach Angaben der Polizei wollte die Fahrerin eines Skoda, die gegen 13.30 Uhr auf der Kalkofenstraße unterwegs war, an der Kreuzung zur Münchner Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Verletzungen des Motorradfahrers, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte das beschädigte Motorrad ab. (AZ)