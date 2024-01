Kissing

17:30 Uhr

Seit Monaten weg von zu Hause: Was ist der aktuelle Stand beim Haus Gabriel?

Beim Sturm in Kissing lösten sich Dachteile des Pflegeheims Haus Gabriel.

Plus Weihnachten und die Feiertage waren für viele Bewohner des Haus Gabriel anders als sonst – seit dem Unwetter wohnen sie in anderen Heimen. So äußert sich der Betreiber.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Fast fünf Monate sind seit dem Unwetter vergangen. Ende August fegte ein beispielloser Sturm über Kissing hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Zerbeulte Autos mit gesplitterten Scheiben, Häuserfassaden mit Löchern, zahlreiche Einsätze von Ersthelferinnen und -helfern: Während viele noch beim Zelt der Kissinger Altortjugend halfen, das der Wind davongerissen und mehrere verletzt hatte, ereignete sich der nächste Notfall. Durch den Sturm lösten sich Dachteile des Pflegeheims Haus Gabriel. Wasser rann an Decken herab, strömte aus Lampen und dem Fahrstuhl. Noch in derselben Nacht mussten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Heim verlassen. Seitdem wohnen sie in anderen Einrichtungen, eine Rückkehr war nicht möglich. Das sagt der Träger zum aktuellen Stand.

Bewohner des Haus Gabriel können noch nicht zurück

Gerade an Weihnachten war für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehörigen eine schwierige Zeit. Denn während viele von ihnen in umliegenden Heimen untergekommen sind, etwa in Friedberg oder Aichach, wohnen manche von ihnen in Bad Gögging, Senden, Illertissen, Ulm oder Schongau. Lange Wege, getrennte Feiern und Verzweiflung – denn ein konkretes Datum für die Rückkehr steht nach wie vor nicht fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen