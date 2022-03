Sie betreut 100 Firmlinge in Kissing: "Vor allem fasziniert sie die Ewigkeit"

Plus Die junge Theologin Anna-Maria Bader betreut 100 Firmlinge in Kissing. Ein Gespräch über Jugend, den Glauben und wie ein simples Gebet helfen kann, Ängste abzubauen.

Wie begeistern Sie junge Menschen für den Glauben, Frau Bader?



Anna Maria Bader: ... (Sie überlegt.) Mit Lebensnähe und Authentizität. Das fehlt in der Kirche oft, habe ich das Gefühl. Ob jemand mit ganzem Herzen hinter etwas steht oder nicht - das können junge Leute sofort durchschauen und oft schneller erkennen, als Erwachsene es tun. Wenn jemand aber sagt, dass er wirklich glaubt, dann werden sie neugierig. Das geht aber nur, wenn man selbst ein stabiles Glaubensfundament hat.