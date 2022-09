Sie machen den Schulweg sicher: Schülerlotsen dringend gesucht

An mehreren Standorten unterstützen Lotsen die Schüler in Kissing und helfen beim sicheren Überqueren. Doch es fehlt dem Team an Helfern.

In der ersten Zeit nach dem Schulanfang ist besonders viel los auf den Straßen. Eltern, die ihre Kinder abholen, Fahrradfahrer, Erstklässlerinnen, die mit bunten Rucksäcken auf den Gehwegen laufen. Beate Hesse behält den Überblick. Mit ihrer gelben Warnweste sticht sie aus dem Getümmel an der Bahnhofstraße in der Nähe des Edekas heraus. Die zweifache Mutter ist Schülerlotsin und koordiniert das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Kissing. Eigentlich sind sie an fünf Orten in der Gemeinde im Einsatz - aber noch fehlen Freiwillige.

Eine Gruppe von Zweitklässlern tritt an die Straße, Hesse stoppt sie, bis die Autos vorbei sind. "Das Lotsen ist eine wichtige Sache - es hilft den Kindern, ihren Schulweg selbstständig zu laufen." Elterntaxis hingegen hält sie in Kissing für völlig unnötig.

Lotsen in Kissing In Kissing werden Freiwillige für den Lotsendienst gesucht. Foto: Anna Katharina Schmid

In Kissing sind morgens und mittags Schülerlotsen im Einsatz

Erst kürzlich im August hatte die Gemeinde über die Schulwege diskutiert. Ein Spezialist für Verkehrssicherheit beurteilte die Straßen und analysierte Gefahrenstellen. Dass es einen aktiven Lotsendienst in Kissing gebe, hatte ihn damals überrascht - in vielen Städten und Gemeinden sei dieser bereits wegen mangelnden Ehrenamtlichen eingestellt worden. Das kann Hesse nachvollziehen. Vor einem Jahr übernahm sie die Leitung des Lotsenteams. "Da hat sich niemand darum gerissen", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Generell werde es schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Der Trend gehe zu Ganztagsschulen, Mütter, die den Großteil des Teams ausmachen, arbeiten mehr. Mit "Hängen und Würgen" habe Hesse den Plan für das diesjährige Schuljahr aufgestellt, fünf Standorte in Kissing, zum Teil morgens und mittags, jeder ist nur eine halbe Stunde in der Woche im Einsatz.

Helferinnen und Helfer für den Lotsendienst gesucht

Vor dem Schulstart habe es besonders düster ausgesehen. Dem Team mangelte es an über zehn Helferinnen und Helfern, um die Lotsenpunkte am Edeka, an der Fliederstraße, der Schulstraße und am Bahngässchen morgens zu besetzen. Dabei kommt bereits Unterstützung aus der Mittelschule: Jugendliche stehen zur Mittagszeit an den Punkten parat und helfen den Jüngeren. "Es ist toll, dass sie sich engagieren", lobt Hesse.

Ein Vater kommt mit Hesse ins Gespräch und erkundigt sich nach den Lotsinnen und Lotsen. "Es sieht besser aus", erwidert die Kissingerin. Viele haben sich schon Sorgen gemacht, wie sie erzählt. Mittlerweile hätten sich einige Freiwillige gemeldet - aber nicht genug. Für das Bahngässchen in Altkissing gebe es noch niemanden, vielleicht muss der Punkt aufgegeben werden.

Vor dem Übergang hat sich eine Traube gebildet, Hesse versperrt mit der weißroten Lotsenkelle den Weg, bis der Weg frei ist. Viele Kinder grüßen die Lotsin, manche wollen plaudern. Ein Drittklässler marschiert selbstbewusst über die Straße: "Also wir brauchen dich eigentlich nicht, wir sind ja schon groß." Hesse lacht. Sie geht der Aufgabe seit vier Jahren nach und macht es gern. "Da kommt viel zurück von den Kleinen."

Im August diskutierte die Gemeinde über die Schulwege in Kissing. Foto: Anna Katharina Schmid

Wie sicher ist der Schulweg in Kissing?

Um Lotsin oder Lotse zu werden, bedarf es lediglich einer kurzen Einweisung durch die Polizei, erzählt Hesse. Sonst sei man nicht versichert. Die Einweisung dauert etwa eine Stunde und behandelt die Regeln und Rechte. Man darf etwa nicht, wie einige denken mögen, in den Verkehr eingreifen, sondern unterstützt lediglich beim Überqueren. Die Helferinnen und Helfer sind auch nicht für die gesamte Straße zuständig, sondern nur für den Lotsenpunkt selbst.

Die Entwicklung, dass immer mehr Eltern ihre Kinder zur Schule bringen und wieder abholen, sieht Hesse äußert kritisch. "Ich bin gegen Elterntaxis, gerade in Kissing." Sie beobachte in ihrem Umfeld, dass manche selbst kurze Fußwege zur Kita oder Schule mit dem Auto zurücklegten. "Warum? Dadurch machen sie selbst die Schulwege unsicher." Die Straßen in Kissing habe sie als Mutter nie gefährlich für ihre Kinder empfunden, an viel befahrenen Orten stehen Lotsinnen und Lotsen bereit und helfen beim Überqueren. "Sie vermitteln den Kleinen Sicherheit - und unterstützen sie, ihre Schulwege selbstständig zu meistern."

Info: Lotsen kann jeder Jugendliche und jeder Erwachsene. Der Aufwand beträgt einmal pro Woche ca. 30 Minuten. Interessierte für den Lotsendienst können sich bei Beate Hesse melden, mobil: 0151/54068665 oder per E-Mail an BAT.Hesse@gmx.de.