Kissing

Skate-Elemente, Bolzplatz, Treffpunkte – das sind die Anliegen der Jugend in Kissing

Drei neue Elemente sollen den Skatepark in Kissing ergänzen, in der Verlängerung der bestehenden Halfpipe. Darauf haben die Jugendlichen in Kissing schon lange gewartet.

Plus Ständig im Gespräch ist Jugendbeauftragter Michael Eder. Im Gemeinderat bringt er nun einige Wünsche der jungen Kissingerinnen und Kissinger vor.

Von Gönül Frey

Ein wichtiger Treffpunkt für die Jugendlichen in Kissing ist der Skatepark in der Nähe der Paartalhalle. Dieser soll mit drei neuen Elementen erweitert werden. Den Plan dafür hat Jugendbeauftragter Michael Eder ( CSU) gemeinsam mit den Jugendlichen und Eltern ausgetüftelt. Im Gemeinderat berichtete er über das wichtigste Projekt, das ihn in seinem Amt in den vergangenen 2,5 Jahren beschäftigt hat und bat um Unterstützung.

"Für Jugendliche ist das schon eine sehr lange Zeit und ich hoffe, dass es jetzt schnell geht!", sagte er. Die neuen Elemente sollen in Verlängerung der bestehenden Halfpipe angebracht werden. "Dann kann man die mit einem Schwung durchgehend mitnehmen", schildert Eder. Der war mit drei Firmen vor Ort gewesen, die auch den Jugendlichen zeigten, was hier möglich ist. Diese hatten selbst ausgemessen und im Internet nach Ideen recherchiert. "Sie waren mit Feuereifer dabei. Und das was hier rausgekommen ist, gilt es jetzt umzusetzen", appellierte der Jugendbeauftragte.

