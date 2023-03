So bereitet sich Kissing auf einen Blackout vor

Plus Hochwasser, Blackouts, IT-Attacken – wenn es zu solchen Krisen kommt, will Kissing vorbereitet sein. Die Gemeinde entwickelt deshalb gerade Notfallpläne.

Kleinere Stromausfälle kommen in ganz Deutschland immer wieder vor. Im Jahr 2021 etwa mussten deutsche Haushalte im Durchschnitt 12,7 Minuten ohne Energie verharren. Doch was ist, wenn der große Blackout kommt? Nach drei Tagen ohne Strom würde die öffentliche Ordnung mehr und mehr zusammenbrechen. Kein Wunder, dass sich angesichts der Energiekrise Bund, Länder und Gemeinden vorbereiten. Auch Kissing: In einer kürzlichen Gemeinderatssitzung stellte Manuela Findl, Sachgebietsleiterin Ordnungs- und Sozialwesen, den Räten und Rätinnen den Notfallplan vor, der hauptsächlich für die Thematik "Hochwasser" entworfen und nun komplett überarbeitet wurde.

Kissing hatte 2001 mit einem Hochwasser zu kämpfen

Vorab erklärte die Gemeindemitarbeiterin den Anwesenden, dass Katastrophen stets vom Landratsamt oder der Regierung ausgerufen werden können, die Gemeinden dagegen den Notfall. Katastrophen seien flächendeckend, wenn mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen sind, wie etwa das Pfingsthochwasser 1999. Das Hochwasser 2001/2002 sei dagegen ein Notfall gewesen.

2002 richtete das Hochwasser in Kissing große Schäden an. Foto: Anton Schlickenrieder (Archivbild)

Der Notfallplan besteht aus drei Teilen: Der erste, allgemeine Part regelt, wer bei einer Krise Ansprechpartner ist: Gesamtverantwortlich sei immer der Erste Bürgermeister, so Manuela Findl. Dieser bediene sich eines operativ taktischen Einsatzleiters, dem Kommandanten der Feuerwehr, und eines administrativ organisatorischen Einsatzleiters. Diese Position könne aber ebenso der Erste Bürgermeister als Amtsleiter einnehmen. Darüber hinaus wurden Vertretungsregelungen festgelegt: Der Erste Bürgermeister wird durch den Zweiten und gegebenenfalls durch den Dritten Bürgermeister vertreten.

Sollten alle Bürgermeister nicht greifbar sein, kommt das älteste Mitglied des Gemeinderats zum Zuge. Wenn zwei Räte bzw. Rätinnen das gleiche Dienstalter vorweisen, zählt das Geburtsalter – hier kommt dann der oder die Ältere zum Zug. Im zweiten Teil des Notfallplans finden sich die Alarmlisten. In der Krise werden Gemeinderatsmitglieder, Störungsdienste, Hilfsdienste, die öffentlichen Einrichtungen, das Landratsamt Aichach-Friedberg und die Stadt Augsburg kontaktiert. Außerdem enthält der Plan die Kontaktdaten der kritischen Infrastruktur, die sogenannte Kritis.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Pläne bei Waldbränden in Kissing

Das sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Der dritte Teil des Notfallplans besteht aus einzelnen Sonderplänen. "Wir haben bereits einen Sonderplan für Hochwasser. Der Blackout-Plan ist momentan im Entstehen. Ein Waldbrand-Plan wird dann der nächste sein, der zusammen mit dem Landratsamt ausgearbeitet wird", berichtete die Sachgebietsleiterin. Zudem erstelle die IT gerade einen Datenverlust-Plan. Ein Wassernotstandsplan sei ebenso angedacht. Und auch weitere Sonderpläne seien nicht ausgeschlossen. Um die Aktualität der Daten sicherzustellen, wird der Notfallplan künftig ein- bis zweimal im Jahr überarbeitet und jedem Amt sowie jedem Sachgebiet – auch in ausgedruckter Form – zur Verfügung gestellt.

Die Gemeindemitarbeiterin berichtete zudem, dass die Projektgruppe in Aichach-Friedberg, in der sich derzeit alle 24 Kommunen des Wittelsbacher Landes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes sowie Feuerwehrleute untereinander in puncto Katastrophenschutz abstimmen, gut vorankomme. Hier habe man unter anderem besprochen, dass im Krisenfall Leuchttürme errichtet werden. Diese sollen Bürgern und Bürgerinnen als Anlaufstelle dienen. Dort können sie sich informieren. Zudem werde die Polizei anwesend sein, eventuell auch ein ärztlicher Notfalldienst. Ebenso sollen auch Wärmestuben errichtet werden. "Vorgesehen haben wir in Kissing momentan das Mehrgenerationenhaus, die Alte Schule und die Mehrzweckhalle", ergänzte Manuela Findl. Diese Gebäude habe man gewählt, weil Einwohner und Einwohnerinnen dorthin in maximal 30 Minuten gelangen können.