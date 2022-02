Kissing

vor 2 Min.

So hat sich Kissings neue Pfarrerin in der Gemeinde eingelebt

Plus Die neue Pfarrerin Nina Meyer zum Felde will lebendige Gottesdienste in Kissing halten. Was ihr dort gefällt und wie sie sich die Zukunft für die Emmauskirche vorstellt.

Von Heike John

Glaube und Kirche hat viel zu bieten, davon ist Nina Meyer zum Felde überzeugt. In ihrer neuen Aufgabe als Pfarrerin der Kissinger Ermmausgemeinde geht sie richtig auf, wie sie sagt. "Der herzliche Empfang bei meiner Einführung im Januar hat mir gezeigt, dass ich hier gebraucht und geschätzt werde", sagt die 33-Jährige. Im Wechsel mit Diakon David Mühlendyck hält sie die Gottesdienste, die mal aufgelockert und besonders für Familien geeignet, mal klassisch sind und somit je nach Vorliebe von den Gläubigen besucht werden können. "Es ist mir wichtig, dass beide Formen existieren“" betont sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .