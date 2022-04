Kissing

vor 48 Min.

So laufen die Arbeiten an der Kissinger Aussegnungshalle

Ab 20. April sollen die notwendigen Renovierungsarbeiten an der Aussegnungshalle beim Friedhof in Kissing beginnen.

Plus Die Aussegnungshalle, eines der markantesten Gebäude Kissings, braucht eine umfassende Sanierung. Was geplant ist - und wann die Arbeiten abgeschlossen sind.

Von Heike Scherer

Die Renovierungsarbeiten in der Aussegnungshalle am Kissinger Friedhof werden noch im April beginnen. Im Herbst wurde bereits der Putz außen und innen abgeschlagen, damit das feuchte Mauerwerk gut austrocknen kann. In der Vergangenheit hatte es mit dem Gebäude öfters große Probleme gegeben - diese sollen mit den Arbeiten behoben werden.

