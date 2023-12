Kissing

vor 17 Min.

So setzt sich der Kissinger Tierschutzverein für eine behinderte Hündin ein

Plus Die junge Hündin Kalea wurde in Bosnien verstümmelt. Der Kissinger Tierschutzverein Franz von Assisi hat sie nach Deutschland geholt und will ihr Prothesen besorgen.

Von Edigna Menhard

Mit sanften Augen schaut Kalea einem in die Augen – ein Blick, der ins Herz trifft: Die zweijährige Hündin hat ein fröhliches Naturell und ist eine anhängliche Menschenfreundin. Dabei erlebte sie schon als Welpe Schreckliches. Geboren in Bosnien schnitten Menschen ihr die Hinterfüße ab. Damals war sie womöglich erst einen Monat alt, vermutet Karina Schnell, die Vorsitzende des Kissinger Tierschutzvereins Franz von Assisi. Zumindest hatte die Hündin Glück, dass der dort ansässige Tierschutzverein Sapa Zenica sie fand. Die engagierten Helfer und Helferinnen versuchten, sie bestmöglich zu versorgen. „In dem überfüllten Tierheim hat man jedoch kaum Zeit, sich um eine behinderte Hündin zu kümmern. Auch sind dort überall Steine, auf denen sie mit ihren Stümpfen kaum stehen kann und durch die sich die Wunden immer wieder entzündeten“, erklärt Karina Schnell. Nun setzt der Kissinger Verein sich dafür ein, der Hündin wieder schmerzfreies Laufen zu ermöglichen.

Kissinger Tierschützer nahmen Hündin aus Bosnien mit

Die Vereinsvorsitzende fährt regelmäßig zu dem Partnerverein Spa Zenica vor Ort, um Hunde auszuwählen, die nach Deutschland dürfen. Kalea durfte mit. „Wir haben gesehen, dass sie dort keine Lebenserwartung hat“, sagt die Tierschützerin und fügt hinzu. So viel Aufwand für ein einzelnes Tier? „Sicherlich haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir sie nicht besser einschläfern lassen sollten, doch Kalea steckt voller Lebensfreude.“ Trotz ihres Handicaps erwies sich die Fellnase als bewegungsfreudig. „Sie will über Wiesen rennen und mit ihren Hundekumpels spielen, was leider nicht uneingeschränkt möglich ist“, ergänzt Ines Pitsch, die sich bei dem Verein engagiert.

