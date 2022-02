So transportiert ein Lastenhelikopter in der Kissinger Heide Strommasten ab

Plus Die LEW bauen seit einem Jahr Strommasten zwischen Kissing und Gersthofen ab. Drei von ihnen, in der Kissing Heide, fehlten noch - hier kam ein Helikopter zum Einsatz.

Zwei Spaziergänger bleiben neugierig an der Auenstraße stehen, eine Frau steigt vom Fahrrad ab. Auf dem Lager im westlichen Gewerbegebiet von Kissing herrscht geschäftiges Treiben, Männer mit roten Schutzhelmen tragen Stahlseile, Werkzeug und Kanister, aus der Ferne hört man sie scherzen - auf Schwytzerdütsch. Dann versammeln sie sich um den leuchtend roten Helikopter. Sie bereiten sich auf ihren Einsatz vor: Drei tonnenschwere Strommasten müssen in der Kissinger Heide abgebaut werden. Ein nicht ungefährlicher Einsatz, wie der Pilot sagt.