So will der neue Vorsitzende des Gewerbevereins Kissing voranbringen

Plus Gewerbeschau, Unternehmerstammtisch und Social Media - Rudolf Kandler hat mit dem HHK viel für Kissing vor. Er betreibt im Ort seit 13 Jahren einen Schreibwarenladen.

Von Gönül Frey

Gut gelaunt begrüßt Rudolf Kandler einen Kunden. Beide wechseln ein paar persönliche Worte, scherzen miteinander. Seine gesellige Art bringt der 62-jährige Inhaber des gleichnamigen Schreibwarenladens in der Kirchstraße seit Oktober bei einem wichtigen Ehrenamt für Kissing ein. Er hat beim örtlichen Gewerbeverein HHK das Amt des ersten Vorsitzenden übernommen. Er folgt dabei auf Peter Fischer, der nach langen Jahren etwas kürzertreten wollte, aber dem neuen Vorstand immer noch als Beisitzer angehört. Kandler hat mit dem HHK viel für Kissing vor.

Der Geschäftsmann ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen und lebt mit seiner Frau in Augsburg-Hochzoll. Zur Familie gehört noch Hündin Emma, die Kandler oft in den Laden begleitet. "Manche Kunden erkennt sie schon beim Geräusch des vorfahrenden Autos", erzählt er. Das Geschäft in Kissing, ehemals Schreibwaren Lenz, hat er im März 2011 übernommen. Zuvor war er 25 Jahre im Außendienst tätig und ständig auf Achse. "Irgendwann war das zu viel", sagt er. Dann war das Geschäft in Kissing zum Verkauf angeboten und Kandler traf seine Entscheidung. "Es war schon ein gewisses Risiko, aber ich habe es nicht bereut", sagt er heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

