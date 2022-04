Kissing

So wurde der Burgstall zu Kissings Wahrzeichen

Plus Ein faszinierendes Stück Geschichte - und wichtiger Bestandteil Kissings: Der Burgstallberg und die Kapelle.

Von Anna Katharina Schmid

Ein friedlicher Platz im Grünen, mit Blick in die Weite: Der Burgstallberg und die Kapelle sind ein beliebtes Ziel für Spaziergänge und Fahrradtouren. Kaum etwas deutet darauf hin, dass sich an diesem Ort große Momente der Kissinger Geschichte abspielten – Gewalt, Kriege, aber auch eine Rettung in letzter Sekunde. Der Burgstallberg ist untrennbar mit der Gemeinde verbunden und für viele ein Stück Heimat. Noch immer trauern einige Kissingerinnen und Kissinger um die kürzlich abgeholzten Lärchen, die das Ensemble eingerahmt hatten, manche sprechen gar von Heimatverlust. Für diese Reaktionen haben wiederum andere kein Verständnis. Wie wurde der Burgstallberg zu Kissings geliebtem Wahrzeichen? Auf Spurensuche mit dem gebürtigen Kissinger und Heimatpfleger Hanns Merkl.

