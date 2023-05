"Solange es dich noch gibt": Wanderung in der Kissinger Heide

Die Kissinger Heide ist ein bedeutender Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Naturfreunde Lechhausen bieten am 27. Mai eine Wanderung dort an.

Im Mai bieten die Naturfreunde Lechhausen eine ganz besondere Tour für Liebhaberinnen und Liebhaber der Natur an. Die Kissinger Heide, eine Kulturlandschaft, die durch Rodung und jahrtausendelange Beweidung entstanden ist, ist ein einzigartiger Ort der Artenvielfalt. Die Trockenrasen sind Lebensraum für seltene Blumen und Insekten. Besonders attraktiv ist im Frühjahr der Stängellose Enzian mit seinen intensiv kobaltblauen Blüten. Doch die Kissinger Heide ist in Gefahr, denn in ihrer unmittelbaren Nähe soll eine neue Straße, die "Osttangente", gebaut werden. Deswegen trägt die Wanderung den anklagenden Titel: "Solange es dich noch gibt".

Seinem Namen alle Ehre macht der Himmelblaue Bläuling, der in der Kissinger Heide vorkommt. Foto: Eberhard Pfeuffer

Referenten sprechen über Osttangente in Kissing

Für die Wanderung haben die Naturfreunde Lechhausen zwei Referenten gewonnen, die ihr Wissen vermitteln werden. Hans Demmel, vom Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben, ist ein profunder Kenner der Kissinger Heide und wird viel über deren Flora berichten. Gudrun Richter, Sprecherin des Aktionsbündnisses "Keine Osttangente", wird über den Stand der Planung, die befürchteten Auswirkungen auf die Umwelt und mögliche Alternativen informieren.

Die Wanderung startet am Pfingstsamstag, 27. Mai, um 15 Uhr am Wegkreuz an der Lechauenstraße in Kissing zwischen dem Wasserhäuschen und der Eisenbahnbrücke (Eingang zur Kissinger Heide). Die geschätzte Dauer beträgt zwei bis drei Stunden, um den Referenten die nötige Zeit zu geben. Die Länge der Wanderung wird an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, außer bei Sturm und Starkregen. Nach der Wanderung bietet das Naturfreundehaus in Wiffertshausen eine Möglichkeit zum Ausruhen und Genießen der Natur. Das Naturfreundehaus ist geöffnet, aber eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, wenn man etwas essen möchte. (AZ)

Info: Weitere Informationen und Anmeldung bei Norbert Bobisch unter 0151/12342628 oder norbert@wandern-miteinander.de.