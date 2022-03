Anwohner in Kissing sind wütend und besorgt über neues Tempolimit

Plus Die Beschwerde eines Bürgers über die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing ging schief, bald gilt dort Tempo 70. Die Betroffenen machen ihrem Ärger Luft.

Ein rotes Auto rauscht auf der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße vorbei. "Das beste Beispiel. Das waren niemals 50", sagt Gabi Nosky. Sie und ihr Mann Roland wohnen in der Nähe der Straße. Die Nachricht, dass hier künftig schneller gefahren werden darf, kam für beide als Schock. Ein Kissinger Bürger hatte sich vor einigen Wochen über die bisherige Regelung beschwert und wollte 50 Stundenkilometer auf der gesamten Straße - erreichte jedoch das Gegenteil. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, zur bisherigen Regelung zurückzukehren. Trotzdem muss die Gemeinde die Strecke erst einmal neu beschildern.