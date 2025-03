Die SPD-Frauen Kissing haben eine neue Vorsitzende gewählt. Nach einigen Jahren im Amt übergab Claudia Kögler an Hatice Badal. Die SPD-Frauen Kissing danken Claudia Kögler für ihr Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen Hatice Badal viel Glück und Erfolg in ihrem neuen Amt. (AZ)

