Spendenaktion in Kissing: Mit dem Hund für den guten Zweck joggen

Der Kissinger Tierschutzverein Franz von Assisi stellt einen "Lauf mit Wau" auf die Beine. Wie man teilnehmen kann, erfahren Sie hier.

Los geht es am 30. September: Lauffans mit oder ohne Hund können sich am "Lauf mit Wau" des Tierschutzvereins Franz von Assisi beteiligen. Ziel ist es, im vorgegebenen Zeitraum bis zum 3. Oktober möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Mit den Startgebühren von zehn Euro werden der Kissinger Verein und der bosnische Partnerverein Sapa Zenica unterstützt.

Kissinger Verein organisiert Spendenaktion

Hunde können in verschiedenen Altersklassen unter Walken oder Joggen angemeldet werden. Sehr junge Hunde unter einem Jahr dürfen aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt per Mail an laufmitwau@outlook.de, im Folgenden wird die Startgebühr überwiesen. Am 30. September startet der Lauf. Wichtig ist, dass die gelaufenen oder gegangenen Kilometer selbstständig getrackt werden, etwa über eine Fitnessuhr oder eine App auf dem Smartphone.

Im Anschluss hat man zwei Tage Zeit, um dem Verein Screenshots der gesammelten Kilometer zu schicken. Die Gewinner jeder Klasse, die eine Medaille und eine kleine Überraschung erhalten, werden auf der Website des Vereines bekannt gegeben. Weitere Informationen zur Anmeldung auf www.tierschutzverein-franzvonassisi.de. (AZ)