Spielen statt Werkstatt: Bauherr plant Kindertagespflege im Gewerbegebiet

Plus Der Ort für eine geplante Kita in Kissing führt zu Verwunderung und Kritik im Bauausschuss. Eine ehemalige Autowerkstatt halten nicht alle für geeignet.

Ein rotes Plakat mit der Aufschrift "KFZ-Meisterbetrieb" weht am Gebäude im Kissinger Gewerbegebiet. Vergitterte Fenster, ein großes Metalltor und ein komplett asphaltiertes Grundstück: Gut vorstellen kann man sich eine Kinderbetreuung hier nicht. Dennoch stimmte der Bauausschuss zu, dass die Büroräume in der Römerstraße künftig als Tagespflege genutzt werden dürfen.