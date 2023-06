Kissing

Sportlern platzt der Kragen: "Ohne Vereinsheim sind wir langsam am Limit"

Kiss 'n' Chill hieß das frühere Bistro in der Paartalhalle. Seit einigen Jahren steht es nun leer.

Plus Seit Jahren steht das Bistro in der Kissinger Paartalhalle leer – und den Sportlern fehlt eine Möglichkeit, sich zu treffen. Warum stagniert das Projekt?

Von Anna Katharina Schmid

Beim Bistro in der Paartalhalle tut sich nichts. Seit Jahren schon. Der Kissinger SC, der größte Verein der Gemeinde mit 2300 Mitgliedern, wird von mehreren Krisen geplagt – keine Duschen, kein Vereinsheim, dafür ein enormer Frust. Während einigen Sportlerinnen und Sportlern fast der Kragen platzt, gehen andere. Das erzählt Peter Berglmeir von der Fußballabteilung des Kissinger SC: "Vielen reicht es einfach." Dazu herrsche Unverständnis unter den Mitgliedern. Warum geht es nicht voran?

Kissinger SC fehlt ein Vereinsheim

Wo in anderen Vereinen noch gemütlich geratscht oder ein Bier zusammen getrunken wird, geht in Kissing nach dem Training das Licht aus. Die Gemeinschaft leidet, berichtet Berglmeir. Und nicht nur das – die Leistung auch. Er macht das fehlende Vereinsheim mitverantwortlich für den kürzlichen Abstieg des KSC aus der Bezirksliga. "Man kann sich nicht treffen, zusammensitzen oder Spiele nachbesprechen." Alternative Wirtschaften für Treffen gebe es in der Gemeinde nicht. Bei den Versammlungen tauche nur ein Bruchteil der eigentlichen Mitglieder auf, einige stemmten sich gegen den Abwärtstrend, darunter Trainer Mario Borelli und die langjährigen Mitglieder Carl Rudroff, Dieter Horack und Roland Gottwald. Sie alle seien wütend und enttäuscht, dass nichts geschehe. "Wenn es uns Ältere nicht geben würde, wäre vermutlich schon alles eingeschlafen. Aber die meisten von uns sind über 60 – und mittlerweile nervlich angespannt."

