Kissing plant großes Gewerbegebiet: Firmen gesucht

Direkt an der B2 am Ortseingang von Kissing Richtung Augsburg entsteht auf rund sieben Hektar ein großes Gewerbegebiet. 2023 hat die Gemeinde die Fläche erworben, die nördlich an das bestehende Gewerbegebiet „Am Silberpark“ anschließt. Mit einem Interessenbekundungsverfahren will die Kommune nun den Bedarf bei interessierten Firmen abfragen, damit das Gebiet passgerecht geplant werden kann. Laut Bürgermeister Reinhard Gürtner ist die Nachfrage groß.

