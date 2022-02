Kissing

vor 17 Min.

Stefan Gillich wird neuer Geschäftsleiter der Gemeinde Kissing

Plus Stefan Gillich wird neuer Geschäftsleiter der Gemeinde Kissing. Der 54-Jährige freut sich auf die Aufgabe – und die Herausforderungen, die auf ihn warten.

Von Anna Katharina Schmid

In den vergangenen Wochen hat er bereits einige Aufgaben seines Vorgängers übernommen, jetzt ist es offiziell: Stefan Gillich, ehemaliger Kämmerer von Mering, ist nun geschäftsleitender Beamter der Gemeinde Kissing. Digitalisierung in der Verwaltung, große Projekte in der Gemeinde: Auf ihn warten einige Herausforderungen.

