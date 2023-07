Kissing

12:00 Uhr

Steingärten statt Blühwiesen: Braucht Kissing strengere Regeln?

Plus Mehrere Beschwerden wurden an eine Kissinger Gemeinderätin herangetragen, zu viele Bürger würden ihre Gärten versiegeln. Im Bauausschuss kommt es zur Diskussion.

Sie habe einen Vormittag lang nicht arbeiten können, so viel Redebedarf hätten mehrere Kissingerinnen und Kissinger aus der Rosen- und Tulpenstraße gehabt, berichtet Katharina Eigenmann (Grüne) kürzlich dem Bauausschuss. Deren Anliegen: Grüne Vorgärten dort würden zurzeit mehr und mehr zugepflastert. Im Gremium entwickelt sich eine angeregte Diskussion. Braucht Kissing eine Gestaltungssatzung?

Kissing diskutiert über Gestaltung der Gärten

"Es darf nicht sein, dass wir unsere Ökosysteme zupflastern", sagt Eigenmann. Abgesehen vom Schutz von Pflanzen und Tieren werde die Gefahr durch Hitze unterschätzt. Forschungen in zwei indischen Stadtteilen mit unterschiedlicher Begrünung hätten Temperaturschwankungen von 20 Grad ergeben. "In Kissing muss endlich Schluss sein damit, dass Eigentümer die Gemeinde gefährden." Viele andere Gemeinden und Städte hätten längst Satzungen erlassen, in denen Steingärten verboten sind. Darauf wolle sie nicht länger warten, es sei Zeit, zu handeln. Die SPD hat längst einen Antrag gestellt, eine Gestaltungssatzung zu erarbeiten. "Brauchen wir jetzt wirklich einen neuen Antrag?".

