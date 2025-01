Sternsinger 2025 in Kissing

Icon Vergrößern Sternsinger von St. Stephan. Foto: Tanja Decker Icon Schließen Schließen Sternsinger von St. Stephan. Foto: Tanja Decker

Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2025, das am 24. Dezember 2024 begonnen hat und am 6. Januar 2026 endet, gehen unsere Sternsinger in Kissing von Haus zu Haus als „Pilger der Hoffnung“ – wie das Leitwort des Jubiläumsjahres lautet – und bringen eine frohe Botschaft: Das Kind, das in Bethlehem geboren war, schenkt dieser Welt Frieden und Liebe. Das Motto der Sternsinger-Aktion in Deutschland lautet: „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. Das Kind, das im Stall in Bethlehem geboren ist, Jesus Christus, bedeutet, dass alle Kinder auf der ganzen Erde die gleichen Rechte haben sollen. Mit den Spenden dieser Aktion werden Projekte für Kinderrechte in den armen Ländern der Erde unterstützt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.